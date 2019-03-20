В Китае тренируют первую клонированную собаку-ищейку

Трехмесячный щенок по имени Куньсюнь пройдет обучение на полицейской базе в городе Куньмин - административном центре юго-западной провинции Юньнань.

Куньсюнь родился 19 декабря 2018 года на экспериментальной базе китайской компании Sinogene Biotechnology. Это клон 7-летней самки собаки-нюхача породы Куньминская по имени Хуахуанма. На протяжении многих лет она служит в полиции города Пуэр и считается одним из наиболее ценных "сотрудников": в 2016 году Хуахуанма получила награду от министерства общественной безопасности КНР за вклад в расследование дел об убийствах. Исследование показало, что ДНК двух животных совпадает на 99,9%.

Сообщается, что обучение собаки до уровня Хуахуанма обходится примерно в 400 - 500 тыс. юаней (60-74 тыс. долл.) и занимает от 4 до 5 лет. Однако, согласно информации Куньминской базы подготовки полицейских собак, клонированный щенок сможет приступить к выполнению своих служебных обязанностей уже в возрасте 10 месяцев.

Представитель экспериментальной базы отметил, что подобное клонирование позволит значительно сократить время на обучение и тренировку животных.

Эксперты также отмечают, что данный метод разведения полицейских собак высококлассного уровня по-прежнему имеет ряд ограничений. Одно из них - стоимость клонирования, которая пока не разглашается. Другая причина - человеческий фактор, ведь тренер и условия обучения играют немалую роль в подготовке собак.

Отмечается, что говорить о массовом разведении животных таким образом пока рано, однако в будущем планируется создание национального банка соматических клеток передовых служебных собак в целях сохранения и дальнейшего использования этого материала.

Напомним, Китай провел клонирование обезьяны с отредактированным геномом.