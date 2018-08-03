У Китаї стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. За повідомленням сейсмологічної служби, в п'ятницю 09:34 за пекінським часом у повіті Чжідо Юйшу-Тибетського автономного округу провінції Цинхай, північно-західний Китай, стався землетрус магнітудою 5,1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 34,90 градуса північної широти і 92,33 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.
Як повідомили в сейсмологічному управлінні повіту Чжідо, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території заповідника Кукуш, в безлюдному районі.
До теперішнього моменту інформації про людські жертви в результаті землетрусу поки не надходило. Місцеві сейсмологи направляються в зону землетрусу з метою уточнення конкретної ситуації.
Як повідомляв УНН, щонайменше до 14 людей зросла кількість жертв потужного землетрусу , який стався в популярному туристичному місці в Індонезії 29 липня.