У Китаї стався потужний землетрус

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. За повідомленням сейсмологічної служби, в п'ятницю 09:34 за пекінським часом у повіті Чжідо Юйшу-Тибетського автономного округу провінції Цинхай, північно-західний Китай, стався землетрус магнітудою 5,1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 34,90 градуса північної широти і 92,33 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

Як повідомили в сейсмологічному управлінні повіту Чжідо, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території заповідника Кукуш, в безлюдному районі.

До теперішнього моменту інформації про людські жертви в результаті землетрусу поки не надходило. Місцеві сейсмологи направляються в зону землетрусу з метою уточнення конкретної ситуації.

Як повідомляв УНН, щонайменше до 14 людей зросла кількість жертв потужного землетрусу , який стався в популярному туристичному місці в Індонезії 29 липня.

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