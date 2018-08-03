У Китаї стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 34,90 градуса північної широти і 92,33 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.



Як повідомили в сейсмологічному управлінні повіту Чжідо, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території заповідника Кукуш, в безлюдному районі.



До теперішнього моменту інформації про людські жертви в результаті землетрусу поки не надходило. Місцеві сейсмологи направляються в зону землетрусу з метою уточнення конкретної ситуації.



Як повідомляв УНН, щонайменше до 14 людей зросла кількість жертв потужного землетрусу , який стався в популярному туристичному місці в Індонезії 29 липня.