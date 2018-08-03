В Китае произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По сообщению сейсмологической службы, в пятницу в 09:34 по пекинскому времени в уезде Чжидо Юйшу-Тибетского автономного округа провинции Цинхай, северо-западный Китай, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,90 градуса северной широты и 92,33 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.
Как сообщили в сейсмологическом управлении уезда Чжидо, эпицентр подземных толчков находился на территории заповедника Кукушили, в безлюдном районе.
К настоящему моменту информации о человеческих жертвах в результате землетрясения пока не поступало. Местные сейсмологи направляются в зону землетрясения с целью уточнения конкретной ситуации.
Как сообщал УНН, по меньшей мере до 14 человек возросло число жертв мощного землетрясения, которое произошло в популярном туристическом месте в Индонезии 29 июля.