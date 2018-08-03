В Китае произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 34,90 градуса северной широты и 92,33 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.



Как сообщили в сейсмологическом управлении уезда Чжидо, эпицентр подземных толчков находился на территории заповедника Кукушили, в безлюдном районе.



К настоящему моменту информации о человеческих жертвах в результате землетрясения пока не поступало. Местные сейсмологи направляются в зону землетрясения с целью уточнения конкретной ситуации.



Как сообщал УНН, по меньшей мере до 14 человек возросло число жертв мощного землетрясения, которое произошло в популярном туристическом месте в Индонезии 29 июля.