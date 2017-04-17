У Китаї пригрозили припинити поставки нафти КНДР у разі проведення ядерного випробування

Як зазначає видання, у суботу в Пхеньяні відбувся військовий парад, на якому були продемонстровані дві нові моделі ракет, а 16 квітня в Північній Кореї була здійснена спроба запуску балістичної ракети. Таким чином, заходи, вжиті Пхеньяном за останні два дні, підтверджують його намір продовжувати розвиток ракетно-ядерної програми, в разі проведення ядерного випробування Китай припинить поставки нафти в КНДР і буде підтримувати введення нових санкцій Радою Безпеки ООН щодо КНДР, резюмує видання.

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Раніше спецпредставник уряду КНР у справах Корейського півострова У Давей під час візиту в Республіку Корея заявив, що в якості заходів впливу на Пхеньян розглядається припинення поставок ПММ (паливно-мастильних матеріалів - ред.) і низки інших товарів, а також депортація громадян КНДР, які працюють в Китаї.

Згідно з даними американського аналітичного порталу 38 North, фахівці якого проаналізували свіжі супутникові знімки полігону на півночі країни, КНДР може здійснити нове ядерне випробування в будь-який момент.

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Як відзначає видання, КНДР уже провела п'ять атомних тестів - по одному в 2006, 2009 і 2013 роках і два в 2016 році.