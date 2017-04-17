В Китае пригрозили прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ядерного испытания

Как отмечает издание, в субботу в Пхеньяне состоялся военный парад, на котором были продемонстрированы две новые модели ракет, а 16 апреля в Северной Корее была осуществлена ​​попытка запуска баллистической ракеты. Таким образом, меры, принятые Пхеньяном за последние два дня, подтверждают его намерение продолжать развитие ракетно-ядерной программы, в случае проведения ядерного испытания Китай прекратит поставки нефти в КНДР и будет поддерживать введение новых санкций Советом Безопасности ООН в отношении КНДР, резюмирует издание.

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Ранее спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй во время визита в Республику Корея заявил, что в качестве мер воздействия на Пхеньян рассматривается прекращение поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.) и ряда других товаров, а также депортацию граждан КНДР, которые работают в Китае.

Согласно данным американского аналитического портала 38 North, специалисты которого проанализировали свежие спутниковые снимки полигона на севере страны, КНДР может осуществить новое ядерное испытание в любой момент.

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Как отмечает издание, КНДР уже провела пять атомных тестов - по одному в 2006, 2009 и 2013 годах и два в 2016 году.