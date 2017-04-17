В Китае пригрозили прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ядерного испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Китай может прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения нового ядерного испытания. Об этом говорится в комментарии, который цитирует ТАСС , передает УНН.
Как отмечает издание, в субботу в Пхеньяне состоялся военный парад, на котором были продемонстрированы две новые модели ракет, а 16 апреля в Северной Корее была осуществлена попытка запуска баллистической ракеты. Таким образом, меры, принятые Пхеньяном за последние два дня, подтверждают его намерение продолжать развитие ракетно-ядерной программы, в случае проведения ядерного испытания Китай прекратит поставки нефти в КНДР и будет поддерживать введение новых санкций Советом Безопасности ООН в отношении КНДР, резюмирует издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР создала специальные тактические войска
Ранее спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй во время визита в Республику Корея заявил, что в качестве мер воздействия на Пхеньян рассматривается прекращение поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.) и ряда других товаров, а также депортацию граждан КНДР, которые работают в Китае.
Согласно данным американского аналитического портала 38 North, специалисты которого проанализировали свежие спутниковые снимки полигона на севере страны, КНДР может осуществить новое ядерное испытание в любой момент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майк Пенс заявил, что эпоха стратегического терпения в КНДР закончилась
Как отмечает издание, КНДР уже провела пять атомных тестов - по одному в 2006, 2009 и 2013 годах и два в 2016 году.