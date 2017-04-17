В Китае пригрозили прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ядерного испытания

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35170 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100708 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152850 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115002 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115674 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103958 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106961 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103475 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152690 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Китае пригрозили прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ядерного испытания

В Китае пригрозили прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ядерного испытания

Киев  •  УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Китай может прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения нового ядерного испытания. Об этом говорится в комментарии, который цитирует ТАСС , передает УНН.

Как отмечает издание, в субботу в Пхеньяне состоялся военный парад, на котором были продемонстрированы две новые модели ракет, а 16 апреля в Северной Корее была осуществлена ​​попытка запуска баллистической ракеты. Таким образом, меры, принятые Пхеньяном за последние два дня, подтверждают его намерение продолжать развитие ракетно-ядерной программы, в случае проведения ядерного испытания Китай прекратит поставки нефти в КНДР и будет поддерживать введение новых санкций Советом Безопасности ООН в отношении КНДР, резюмирует издание.

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Ранее спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй во время визита в Республику Корея заявил, что в качестве мер воздействия на Пхеньян рассматривается прекращение поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.) и ряда других товаров, а также депортацию граждан КНДР, которые работают в Китае.

Согласно данным американского аналитического портала 38 North, специалисты которого проанализировали свежие спутниковые снимки полигона на севере страны, КНДР может осуществить новое ядерное испытание в любой момент.

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Как отмечает издание, КНДР уже провела пять атомных тестов - по одному в 2006, 2009 и 2013 годах и два в 2016 году.

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