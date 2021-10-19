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У Китаї планують карати батьків за погану поведінку дітей

У Китаї планують карати батьків за погану поведінку дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Китаї запропонували законопроект, який дасть змогу карати батьків, чиї діти демонструють погану поведінку або вчиняють злочини. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Згідно із запропонованим законопроектом "Про сприяння сімейній освіті", якщо прокурори виявлять погану чи злочинну поведінку дітей, батьки/опікуни дитини можуть отримати догану та будуть зобов'язані пройти програму навчання сім'ї.

"Є багато причин, чому підлітки поводяться погано. Основна — відсутність чи неналежне виховання у сім'ї", — заявив Цан Тівай, представник Комісії з питань законодавства при Національному з'їзді народів парламенту Китаю.

Закон також закликає батьків виділяти час своїм дітям для відпочинку, ігор та фізичних вправ.

Додамо

2021 року у Китаї почали масово запроваджувати закони щодо контролю дитячої поведінки. Наприклад, заходи щодо боротьби із залежністю молоді від онлайн-ігор та припинення "сліпого" наслідування знаменитостей в інтернеті.

Влада КНР також скоротила домашні завдання та заборонила позакласні додаткові заняття на вихідних та канікулах, щоб не про перевантажувати дітей.

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