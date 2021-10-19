У Китаї планують карати батьків за погану поведінку дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Китаї запропонували законопроект, який дасть змогу карати батьків, чиї діти демонструють погану поведінку або вчиняють злочини. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Згідно із запропонованим законопроектом "Про сприяння сімейній освіті", якщо прокурори виявлять погану чи злочинну поведінку дітей, батьки/опікуни дитини можуть отримати догану та будуть зобов'язані пройти програму навчання сім'ї.
"Є багато причин, чому підлітки поводяться погано. Основна — відсутність чи неналежне виховання у сім'ї", — заявив Цан Тівай, представник Комісії з питань законодавства при Національному з'їзді народів парламенту Китаю.
Закон також закликає батьків виділяти час своїм дітям для відпочинку, ігор та фізичних вправ.
Додамо
2021 року у Китаї почали масово запроваджувати закони щодо контролю дитячої поведінки. Наприклад, заходи щодо боротьби із залежністю молоді від онлайн-ігор та припинення "сліпого" наслідування знаменитостей в інтернеті.
Влада КНР також скоротила домашні завдання та заборонила позакласні додаткові заняття на вихідних та канікулах, щоб не про перевантажувати дітей.