В Китае планируют наказывать родителей за плохое поведение детей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Китае предложили законопроект, который позволит наказывать родителей, чьи дети демонстрируют плохое поведение или совершают преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Согласно предложенному законопроекту "О содействии семейному образованию", если прокуроры обнаружат плохое или преступное поведение детей, родители/опекуны ребенка могут получить выговор и будут обязаны пройти программу обучения семьи.
"Есть много причин, почему подростки ведут себя плохо. Основная — отсутствие или ненадлежащее воспитание в семье", — заявил Цан Тивате, представитель Комиссии по вопросам законодательства при Национальном съезде народов парламента Китая.
Закон также призывает родителей выделять время своим детям на отдых, игры и физические упражнения.
Добавим
В 2021 году в Китае начали массово вводить законы относительно контроля детского поведения. Например, меры по борьбе с зависимостью молодежи от онлайн-игр и прекращение "слепого" подражания знаменитостям в интернете.
Власти КНР также сократили домашние задания и запретили внеклассные дополнительные занятия на выходных и каникулах, чтобы не перегружать детей.