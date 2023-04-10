У Китаї підтвердили низку імітаційних ударів по ключових об'єктах на Тайвані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Командування Східного військового округу Народно-визвольної армії Китаю в ході навчань завдало низку імітаційних ударів по ключових об'єктах на Тайвані, а також в прилеглих до острова водах. Про це зазначили у Міністерстві оборони Китаю, передає УНН.
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"На додаток до імітації ударів, сили під командуванням продовжують оточувати острів, щоб підтримувати "ситуацію стримування та придушення", - повідомили у Міноборони КНР.
Доповнення
Військові навчання були розпочаті після того, як тайванський лідер Цай Інвень у середу зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.
Нагадаємо
Китайські військові змоделювали точкові удари по Тайваню в неділю під час другого дня навчань навколо острівної держави. Міністерство оборони Тайваню заявило, що до полудня його військові помітили десятки китайських літаків і кілька кораблів поблизу його території та особливо стежили за пересуванням китайських ракетних військ.