В Китае подтвердили ряд имитационных ударов по ключевым объектам на Тайване

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"В дополнение к имитации ударов, силы под командованием продолжают окружать остров, чтобы поддерживать "ситуацию сдерживания и подавления", - сообщили в Минобороны КНР.

Дополнение

Военные учения были начаты после того, как тайваньский лидер Цай Инвэнь в среду встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Напомним

Китайские военные смоделировали точечные удары по Тайваню в воскресенье во время второго дня учений вокруг островного государства. Министерство обороны Тайваня заявило, что к полудню его военные заметили десятки китайских самолетов и несколько кораблей вблизи его территории и особенно следили за передвижением китайских ракетных войск.