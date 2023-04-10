В Китае подтвердили ряд имитационных ударов по ключевым объектам на Тайване
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая в ходе учений нанесло ряд имитационных ударов по ключевым объектам на Тайване, а также в прилегающих к острову водах. Об этом отметили в Министерстве обороны Китая, передает УНН.
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"В дополнение к имитации ударов, силы под командованием продолжают окружать остров, чтобы поддерживать "ситуацию сдерживания и подавления", - сообщили в Минобороны КНР.
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Военные учения были начаты после того, как тайваньский лидер Цай Инвэнь в среду встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
Напомним
Китайские военные смоделировали точечные удары по Тайваню в воскресенье во время второго дня учений вокруг островного государства. Министерство обороны Тайваня заявило, что к полудню его военные заметили десятки китайских самолетов и несколько кораблей вблизи его территории и особенно следили за передвижением китайских ракетных войск.