У Китаї дві великі свиноферми продали свиней, хворих на АЧС

Йдеться про компанії Heilongjiang Asia Europe Animal Hunbandry Co. (Провінція Хейлунцзян) і в Jiangsu Jiahua Pig Breeding Co. (Провінція Цзянсу). Обидва підприємства своєчасно не повідомили про спалах захворювання, умисно ухилилися від карантину і продали хворих свиней.

У зв'язку з цим в профільному міністерстві вирішили позбавити дані ферми компенсацій за вимушений забій тварин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АЧС вразила всю Україну

Також повідомляється, що вперше в Китаї АЧС була зафіксована в серпні 2018 року. З тих пір хвороба призвела до вимушеного забою понад 900 тис. свиней.

"Хоча ця цифра тьмяніє у порівнянні з 700 мільйонами свиней, які китайські громадяни споживають щорічно, швидке поширення АЧС по всій країні викликає тривогу як у КНР (найбільшого виробника свинини в світі), так і у сусідніх країн", - пише видання.

Як писав УНН, за прогнозами експертів, через АЧС Китай може втратити п'яту частину поголів'я свиней.

Також нагадаємо, що китайські вчені приступили до розробки вакцини від АЧС. Станом на сьогодні ніяких медичних препаратів, здатних зупинити хворобу, в світі поки що не існує.

На думку депутата Сергія Тригубенка, якщо вченим дійсно вдасться створити спосіб боротьби з африканською чумою свиней, то, "це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу".