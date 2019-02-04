В Китае две крупные свинофермы продали свиней, больных АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Китае две крупные фермы пытались скрыть наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Китая, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет о компании Heilongjiang Asia Europe Animal Hunbandry Co. (провинция Хэйлунцзян) и в Jiangsu Jiahua Pig Breeding Co. (провинция Цзянсу). Оба предприятия своевременно не сообщили о вспышке заболевания, умышленно уклонились от карантина и продали больных свиней.
В связи с этим в профильном министерстве приняли решение лишить данные фермы компенсаций за вынужденный убой животных.
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Также сообщается, что впервые в Китае АЧС была зафиксирована в августе 2018 года. С тех пор болезнь привела к вынужденному убою более 900 тыс. свиней.
"Хотя эта цифра бледнеет по сравнению с 700 миллионами свиней, которые китайские граждане потребляют ежегодно, быстрое распространение АЧС по всей стране вызывает тревогу как у КНР (самого крупного производителя свинины в мире), так и у соседних стран", - пишет издание.
Как писал УНН, по прогнозам экспертов, из-за АЧС Китай может потерять пятую часть поголовья свиней.
Также напомним, что китайские ученые приступили к разработке вакцины от АЧС. Состоянием на сегодня никаких медицинских препаратов, способных остановить болезнь, в мире пока не существует.
По мнению депутата Сергея Тригубенко, если ученым действительно удастся создать способ борьбы с африканской чумой свиней, то, “это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира”.