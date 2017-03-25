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У Китаї 8 осіб загинули при аварії на шахті

У Китаї 8 осіб загинули при аварії на шахті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Жертвами аварії на шахті в китайській провінції Хенань стали вісім осіб, передає УНН з посиланням на Сіньхуа, яке у свою чергу, посилається на  з посиланням на місцеві влади.

Інцидент стався вранці в п’ятницю на шахті міста Линбао. У момент аварії під землею перебували в цілому 18 осіб.

Вдалося підняти на поверхню десять осіб, які були доставлені в лікарню, проте один з постраждалих помер. Пізніше в шахті вдалося виявити тіла ще семи жертв аварії. Одна людина вважається зниклою.

Причини аварії з’ясовуються. Як передає Сіньхуа, перед аварією на шахті з’явилися випаровування невідомого походження і виникла загроза вибуху.

Варто зазначити, що китайська гірничодобувна промисловість є однією з найнебезпечніших у світі, щорічно у вибоях гинуть тисячі шахтарів.

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