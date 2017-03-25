В Китае 8 человек погибли при аварии на шахте
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Жертвами аварии на шахте в китайской провинции Хэнань стали восемь человек, передает УНН со ссылкой на Синьхуа, которое в свою очередь, ссылается на местные власти.
Инцидент произошел утром в пятницу на шахте города Линбао. В момент аварии под землей находились в общей сложности 18 человек.
Удалось поднять на поверхность десять человек, которые были доставлены в больницу, однако один из пострадавших скончался. Позже в шахте удалось обнаружить тела еще семи жертв аварии. Один человек считается пропавшим.
Причины аварии выясняются. Как передает Синьхуа, перед аварией на шахте появились испарения неизвестного происхождения и возникла угроза взрыва.
Стоит отметить, что китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров.