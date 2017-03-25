В Китае 8 человек погибли при аварии на шахте

Инцидент произошел утром в пятницу на шахте города Линбао. В момент аварии под землей находились в общей сложности 18 человек.

Удалось поднять на поверхность десять человек, которые были доставлены в больницу, однако один из пострадавших скончался. Позже в шахте удалось обнаружить тела еще семи жертв аварии. Один человек считается пропавшим.

Причины аварии выясняются. Как передает Синьхуа, перед аварией на шахте появились испарения неизвестного происхождения и возникла угроза взрыва.

Стоит отметить, что китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров.