У кіоску канцтоварів під Києвом продано виграшний лотерейний білет
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На Київщині продано білет лотереї “Лото-Забава” з виграшем у 300 тисяч гривень, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
Виграшний лотерейний білет придбали у місті Немішаєве у кіоску "Канцтовари" за адресою: вул.Заводська, 48а. Його власник став головним переможцем лотерейного конкурсу “Парочка”.
Повідомляється, що переможець задля збільшення шансів на виграш у конкурсі, замовив 5 додаткових ігрових комбінацій "Парочка", що є максимальною кількістю для одного лотерейного білета "Лото-Забава".
Кожна “Парочка” — це одразу дві ігрові комбінації, а отже два шанси виграти 300 тисяч гривень, нагадали у "М.С.Л.".
Нагадаємо, з початку року 14 гравців лотереї “Лото-Забави” стали мільйонерами та мультимільйонерами України.