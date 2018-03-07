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У кінці березня земляни спостерігатимуть за "блакитним Місяцем"

У кінці березня земляни спостерігатимуть за "блакитним Місяцем"

Київ • УНН

 • 14135 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. В останній день березня, 31 числа, мешканці Землі зможуть спостерігати повний місяць, який називають "блакитним Місяцем". Про це повідомляється на сайті Space.com, передає УНН

Так, 31 березня люди зможуть простежити за другим повним місяцем за нинішній місяць. Як правило, "блакитним Місяцем" називається повний місяць, який з'являється другий раз за місяць. У березні перший повний місяць відбувся 1 числа.

Нагадаємо, 31 січня земляни спостерігали за унікальним потрійним астрономічним явищем - супермісяць, "блакитний Місяць" і "кривавий Місяць" - місячне затемнення.

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