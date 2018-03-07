В конце марта земляне будут наблюдать за "голубой Луной"

Так, 31 марта люди смогут проследить за вторым полнолунием нынешнего месяца. Как правило, "голубой Луной" называется полнолуние, которое появляется второй раз за месяц. В марте первый полный месяц состоялся 1 числа.

Напомним, 31 января земляне наблюдали за уникальным тройным астрономическим явлением - суперлуние, "голубой Месяц" и "кровавой Луной" - лунное затмение.