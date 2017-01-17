Заступник мера: у Києві встановили 57 теплових пунктів, що допомогають економити теплову енергію

“Установлення теплових пунктів допомагає не лише рівномірно розподіляти тепло в приміщення, а й враховувати витрати на споживання тепла, забезпечувати економію енергоресурсів завдяки системі погодного регулювання. Саме тому після встановлення лічильників тепла місто вважає доцільним оснащення будинків теплопунктами, які також суттєво економлять кошти киян на оплаті комунальних послуг. За останні 1,5 року ми встановили 57 ІТП. Вони підтримують комфортні умови в будівлі при економному витрачанні енергоресурсів завдяки автоматичному регулюванню відпуску теплової енергії”, — заявив він.

За словами П.Пантелеєва, вже цього року місто виділило на встановлення такого обладнання 35 млн грн.

“Будинки обиратимуться з міркувань найбільших енергозатрат. Спеціалізоване комунальне підприємство „Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва“ здійснює відповідний моніторинг, на основі якого і обираються об’єкти. Окрім того, цього року ми виділяємо 10 млн грн на ремонт систем опалення в будинках, що допоможе вирішити питання розбалансування подачі тепла в квартирах”, — повідомив заступник голови КМДА.

Також він зауважив, що протягом минулого року проведена комплексна термомодернізація в п’яти школах та дитсадках — СЗШ № 264 (вул. Оноре де Бальзака, 8-Г), ДНЗ № 565 (вул. Генерала Наумова, 25-А), ДНЗ № 8 “Плай” (вул. Н. Ужвій, 7-А), ДНЗ № 598 (вул. Автозаводська, 47), ДНЗ № 96 (вул. Червонопільська, 19).

“Наразі роботи на завершальній стадії і ми готуємося до введення цих закладів у експлуатацію. Проведена термомодернізація дозволить економити в навчальних установах до 50% енергоресурсів, не кажучи про якісно інший рівень комфорту й безпеки в них”, — пояснив П.Пантелеєв.