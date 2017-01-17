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Заместитель мэра: в Киеве установили 57 тепловых пунктов, которые помогают экономить тепловую энергию

Заместитель мэра: в Киеве установили 57 тепловых пунктов, которые помогают экономить тепловую энергию

Киев • УНН

 • 9003 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. За последние полтора года в столице установлено 57 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Оборудование установлено в жилых домах и учреждениях бюджетной сферы, где зафиксировано сверхлимитное потребление тепла. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"Установка тепловых пунктов помогает не только равномерно распределять тепло в помещение, но и учитывать расходы на потребление тепла, обеспечивать экономию энергоресурсов благодаря системе погодного регулирования. Именно поэтому после установки счетчиков тепла город считает целесообразным оснащение домов теплопунктами, которые также существенно экономят средства киевлян на оплате коммунальных услуг. За последние 1,5 года мы установили 57 ИТП. Они поддерживают комфортные условия в здании при экономном расходовании энергоресурсов благодаря автоматическому регулированию отпуска тепловой энергии", - заявил он.

По словам П.Пантелеева, уже в этом году город выделил на установку такого оборудования 35 млн грн.

"Дома будут выбираться из соображений самых больших энергозатрат. Специализированное коммунальное предприятие "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях города Киева" осуществляет соответствующий мониторинг, на основе которого и выбираются объекты. Кроме того, в этом году мы выделяем 10 млн грн на ремонт систем отопления в домах, что поможет решить вопрос разбалансировки подачи тепла в квартирах", - сообщил заместитель главы КГГА.

Также он отметил, что в течение прошлого года проведена комплексная термомодернизация в пяти школах и детсадах - СОШ № 264 (ул. Оноре де Бальзака, 8-Г), ДУЗ № 565 (ул. Генерала Наумова, 25-А), ДУЗ № 8 "Плай" (ул. Н.Ужвий, 7-А), ДУЗ № 598 (ул. Автозаводская, 47), ДУЗ № 96 (ул. Краснопольская, 19).

"Сейчас работы на завершающей стадии и мы готовимся к введению этих учреждений в эксплуатацию. Проведенная термомодернизация позволит экономить в учебных учреждениях до 50% энергоресурсов, не говоря о качественно ином уровне комфорта и безопасности в них", - пояснил П.Пантелеев.

Украинские Национальные Новости

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