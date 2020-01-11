У Хорватії під час пожежі в будинку для літніх людей загинули шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Шестеро людей похилого віку, які проживали в будинку для літніх людей недалеко від Загреба, загинули в результаті пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Večernji list.
За даними видання, пожежа виникла рано вранці в суботу в приватному будинку для літніх людей в невеликому населеному пункті Андрашевац в 30 км від столиці Хорватії. Вогонь стрімко охопив дерев'яну будівлю і, незважаючи на оперативне прибуття пожежних команд, будівля практично повністю вигоріла.
Причини загоряння поки не встановлені. За попередньою інформацією, всього в будівлі перебували близько 20 осіб.
У зв'язку з трагедією місце події відвідав прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, який висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Глава кабінету міністрів відзначив, що розпочато розслідування, в ході якого будуть встановлені причини загоряння та інші обставини справи.
Нагадаємо, лісова пожежа спалахнула у курортному районі Хорватії.