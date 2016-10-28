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У Хмельницькому вшанували пам'ять загиблих воїнів у Другій світовій війні

У Хмельницькому вшанували пам'ять загиблих воїнів у Другій світовій війні

Київ • УНН

 • 7826 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. До Меморіалу пам’яті у Хмельницькому сьогодні поклали квіти і хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих воїнів Другої світової війни, повідомляє кореспондент УНН.

День визволення Хмельницького від нацистської окупації відзначають щороку 25 березня. Саме в цей день у 1944 році наші війська звільнили місто, а у квітні — і Хмельницьку область.

“Бої за визволення Хмельниччини історики порівнюють із битвою під Сталінградом. Під час визволення області загинуло понад 3 тис. 200 солдат і офіцерів радянської армії. Ми повинні про це пам’ятати. Якою страшною ціною дістався нам мир”, — розповів УНН 94-річний ветеран Другої світової війни, почесний громадянин міста Хмельницького Іван Іванович Бабак.

Нагадаємо, річницю визволення від нацистських загарбників відзначили в Ужгороді.

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