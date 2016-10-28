В Хмельницком почтили память погибших воинов Второй мировой войны

День освобождения Хмельницкого от нацистской оккупации отмечают ежегодно 25 марта. Именно в этот день в 1944 году наши войска освободили город, а в апреле - и Хмельницкую область.

"Бои за освобождение Хмельницкой области историки сравнивают с битвой под Сталинградом. Во время освобождения области погибло более 3 тыс. 200 солдат и офицеров советской армии. Мы должны об этом помнить. Какой страшной ценой достался нам мир ", - рассказал УНН 94-летний ветеран Второй мировой войны, почетный гражданин города Хмельницкого Иван Иванович Бабак.

Напомним, годовщину освобождения от нацистских захватчиков отметили в Ужгороде.