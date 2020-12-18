У Хмельницькому під час пожежі в ТЦ евакуювали понад 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Хмельницькому під час ліквідації пожежі торговельного центру вогнеборці врятували шість людей, ще 23 — евакуювали. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“18 грудня о 12:07 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС області надійшло повідомлення про пожежу торговельного центру „Ріко“, що на проспекті Миру в обласному центрі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, на момент прибуття першого підрозділу площа пожежі сягнула 152 кв.м, існувала загроза для життя й здоров’я відвідувачів і працівників об’єкта.
“Під час розвідки було встановлено, що пожежа виникла на 4-му поверсі у загальному коридорі будівлі. Під час гасіння пожежі за допомогою висувних драбин та ланками газодимозахисників по сходових клітинах вогнеборці врятували з відрізаних полум’ям приміщень шістьох людей, ще 23 — евакуювали”, — зазначається в повідомленні.
Так, пожежу вдалося ліквідувати у найкоротші терміни та запобігти розповсюдженню вогню на численні офісні приміщення торговельного центру.
“Локалізація пожежі відбулась о 12:28, а її остаточна ліквідація — о 12:44”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.
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