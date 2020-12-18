В Хмельницком во время пожара в ТЦ эвакуировали более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Хмельницком во время ликвидации пожара торгового центра пожарные спасли шесть человек, еще 23 - эвакуировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"18 декабря в 12:07 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС области поступило сообщение о пожаре торгового центра "Рико" на проспекте Мира в областном центре", - говорится в сообщении.
Сообщается, на момент прибытия первого подразделения площадь пожара достигла 152 кв.м, существовала угроза для жизни и здоровья посетителей и работников объекта.
"Во время разведки было установлено, что пожар возник на 4-м этаже в общем коридоре здания. Во время тушения пожара с помощью выдвижных лестниц и звеньями газодымозащитников по лестничным клетках пожарные спасли из отрезанных огнем помещений шесть человек, еще 23 - эвакуировали", - отмечается в сообщении.
Так, пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и предотвратить распространение огня на многочисленные офисные помещения торгового центра.
"Локализация пожара состоялась в 12:28, а ее окончательная ликвидация - в 12:44", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причину возгорания выясняют специалисты.
Напомним, на столичной Оболони горел психоневрологический диспансер - эвакуированы 51 человек, спасены 6 пациентов.