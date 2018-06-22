У Хмельницькому арештували жінку, яка намагалася продати своїх дітей

"Хмельницьким міськрайонним судом обрано підозрюваній у торгівлі власними дітьми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тож найближчі два місяці жінка не зможе бачитись зі своїми дітьми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Хмельницькому мати трьох дітей намагалася продати двох старших за 35 тис. доларів. Також вона планувала продати наймолодшого через півроку, коли той підросте.