У Хмельницький привезли японські сакури
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 березня. УНН. Посол Японії в Україні під час візиту в Хмельницький привіз 10 японських сакур. Про це коресподенту УНН повідомили у прес-службі міськвиконкому.
Посол Японії в Україні відвідав Хмельницький. У місто було привезено 10 сакур.
Варто зазначити, що на честь 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Японією, у нашій країні проходить рік Японії. Окрім різноманітних культурно-розважальних заходів, у 2017 році, в 20 українських містах висадять 2500 сакур.