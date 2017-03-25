У Хмельницький привезли японські сакури

Посол Японії в Україні відвідав Хмельницький. У місто було привезено 10 сакур.

Варто зазначити, що на честь 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Японією, у нашій країні проходить рік Японії. Окрім різноманітних культурно-розважальних заходів, у 2017 році, в 20 українських містах висадять 2500 сакур.