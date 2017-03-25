В Хмельницкий привезли японские сакуры
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 марта. УНН. Посол Японии в Украине во время визита в Хмельницкий привез 10 японских сакур. Об этом корресподенту УНН сообщили в пресс-службе горисполкома.
Посол Японии в Украине посетил Хмельницкий. В город были привезены 10 сакур.
Стоит отметить, что в честь 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Японией, в нашей стране проходит год Японии. Кроме различных культурно-развлекательных мероприятий, в 2017 году, в 20 украинских городах высадят 2500 сакур.