В Хмельницкий привезли японские сакуры

Посол Японии в Украине посетил Хмельницкий. В город были привезены 10 сакур.

Стоит отметить, что в честь 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Японией, в нашей стране проходит год Японии. Кроме различных культурно-развлекательных мероприятий, в 2017 году, в 20 украинских городах высадят 2500 сакур.