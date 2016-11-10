У Хмельницькій ОДА встановили пропускний пункт і металевий турнікет
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Відсьогодні усіх відвідувачів перевірятимуть бійці Нацгвардії. На пропускному пункті громадяни мають пред’явити посвідчення особи і показати вміст ручної поклажі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Сьогодні на вході до Будинку рад у Хмельницькому встановили своєрідний блокпост. Відтепер усіх відвідувачів перевірятимуть. Працівники обласної ради, на балансі якої перебуває приміщення Будинку рад, дізнались про пункт пропуску лише сьогодні.
Керівник управління інформаційної діяльності та зв’зків з громадськістю ОДА Інна Михайлова не змогла назвати вартість і замовника встановлення турнікета.
“Пункт контролю за допуском персоналу і відвідувачів облаштовано відповідно до вимог СБУ. Лист з цього відомства ми отримали ще місяць тому”, — зазначила вона.
Екс-голова Хмельницької ОДА, депутат обласної ради Іван Гончар розповів кореспонденту УНН, що жодна влада не має права відгороджуватися від людей.
“Люди мають мають право вільного доступу до всіх установ. Ні решітки, ні турнікети, ні охорона не врятують можновладців від права людей на інформацію і справедливість”, — сказав він.
Не в захваті від нововведень і представники громадськості. Голова гомадської організації “Самооборона. Хмельниччина” Віктор Ноль, коментуючи встановлення пункту пропуску в Будинку Рад зазначив, що влада розуміючи, що їй залишились лічені місяці, намагається захищатися і барикадуватися, але це їй не допоможе.
“Нехай вчать історію”, — зазначив В.Ноль.