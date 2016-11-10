В Хмельницкой ОГА установили пропускной пункт и металлический турникет

Сегодня на входе в Дом советов в Хмельницком установили своеобразный блокпост. Отныне всех посетителей будут проверять. Работники областного совета, на балансе которой находится помещение Дома советов, узнали о пункте пропуска только сегодня.

Руководитель управления информационной деятельности и Связи с общественностью ОГА Инна Михайлова не смогла назвать стоимость и заказчика установки турникета.

"Пункт контроля за допуском персонала и посетителей оборудован в соответствии с требованиями СБУ. Письмо из этого ведомства мы получили еще месяц назад ", - отметила она.

Экс-глава Хмельницкой ОГА, депутат областного совета Иван Гончар рассказал корреспонденту УНН, что ни одна власть не имеет права отгораживаться от людей.

"Люди должны иметь право свободного доступа ко всем учреждениям. Ни решетки, ни турникеты, ни охрана не спасут чиновников от права людей на информацию и справедливость ", - сказал он.

Не в восторге от нововведений и представители общественности. Председатель гомадськои организации "Самооборона. Хмельницка " Виктор Ноль, комментируя установление пункта пропуска в Доме Советов отметил, что власть понимая, что ей остались считанные месяцы, пытается защищаться и барикадироваться, но это ей не поможет.

"Пусть учат историю", - отметил В.Ноль.