У Хмельницькій області понад 1,5 тисячі хворих на гепатит

"На ваш запит щодо інформації від 11.07.2020 року в рамках компетенції повідомляю статистику хворих на гепатит у Хмельницькій області", - йдеться в листі.

Загальна кількість зареєстрованих в області хворих на вірусний гепатит В - 240 осіб, загальна кількість вірусних гепатитів С - 1453 людини.

З початку січня по травень 2020 року вірусний гепатит В (гострий і хронічний) зафіксовано у 9 осіб, гепатит С (гострий і хронічний) - у 47 осіб.

Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.

У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.