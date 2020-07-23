У Хмельницькій області понад 1,5 тисячі хворих на гепатит

ukru
19 березня, 18:42 • 63668 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 112364 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 105772 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 120991 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 126885 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121363 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 159520 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125329 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125002 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124047 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 29029 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 43251 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 48047 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 62348 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 48286 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 101381 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 106308 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 96505 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 159520 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 120664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 57616 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 64784 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109285 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127344 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126604 перегляди
Актуальне
У Хмельницькій області понад 1,5 тисячі хворих на гепатит

У Хмельницькій області понад 1,5 тисячі хворих на гепатит

Київ • УНН

 • 23587 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Про статистику захворюваності гепатитом в Хмельницькій області УНН повідомила в офіційному листі заступник голови Хмельницької ОДА Оксана Ситницька.

"На ваш запит щодо інформації від 11.07.2020 року в рамках компетенції повідомляю статистику хворих на гепатит у Хмельницькій області", - йдеться в листі.

Загальна кількість зареєстрованих в області хворих на вірусний гепатит В - 240 осіб, загальна кількість вірусних гепатитів С - 1453 людини.

З початку січня по травень 2020 року вірусний гепатит В (гострий і хронічний) зафіксовано у 9 осіб, гепатит С (гострий і хронічний) - у 47 осіб.

Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.

У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32