В Хмельницкой области более 1,5 тысячи больных гепатитом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. О статистике заболеваемости гепатитом в Хмельницкой области УНН сообщила в официальном письме заместитель главы Хмельницкой ОГА Оксана Ситницкая.
"На ваш запрос относительно информации от 11.07.2020 года в рамках компетенции сообщаю статистику больных гепатитом в Хмельницкой области", - говорится в письме.
Общее количество зарегистрированных в области больных вирусным гепатитом В - 240 человек, общее количество вирусных гепатитов С - 1453 человека.
С начала января по май 2020 года вирусный гепатит В (острый и хронический) зафиксировано в 9 человек, гепатит С (острый и хронический) - в 47 человек.
Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.
В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.