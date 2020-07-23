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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101063 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115309 просмотра

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4 марта, 12:57 • 139175 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103740 просмотра

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В Хмельницкой области более 1,5 тысячи больных гепатитом

В Хмельницкой области более 1,5 тысячи больных гепатитом

Киев  •  УНН

 • 23585 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. О статистике заболеваемости гепатитом в Хмельницкой области УНН сообщила в официальном письме заместитель главы Хмельницкой ОГА Оксана Ситницкая.

"На ваш запрос относительно информации от 11.07.2020 года в рамках компетенции сообщаю статистику больных гепатитом в Хмельницкой области", - говорится в письме.

Общее количество зарегистрированных в области больных вирусным гепатитом В - 240 человек, общее количество вирусных гепатитов С - 1453 человека.

С начала января по май 2020 года вирусный гепатит В (острый и хронический) зафиксировано в 9 человек, гепатит С (острый и хронический) - в 47 человек.

Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.

В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.

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