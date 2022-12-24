У Херсонській області знешкоджено вже понад 11 тисяч боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На деокупованих територіях Херсонської області знешкоджено вже понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
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"Піротехніки, сантиметр за сантиметром, обстежують звільнені території Херсонщини та виявляють неймовірну кількість вибухонебезпечних предметів залишених окупантами. Всього з початку робіт по розмінуванню виявлено та знешкоджено 11 346 одиниць ВНП", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Піротехнічні підрозділи ДСНС України вже здійснили 1415 залучень та обстежили:
· 922,2 га території;
· 125 об’єктів;
· 339,1 км доріг;
· 260,3 км ЛЕП;
· 19,7 км газопроводу;
· 60 км ж/д колій;
· 598 домогосподарств.