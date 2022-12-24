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В Херсонской области уже обезврежено более 11 тысяч боеприпасов

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. На деоккупированных территориях Херсонской области уже обезврежено более 11 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Цитата

"Пиротехники, сантиметр за сантиметром, обследуют освобожденные территории Херсонщины и обнаруживают невероятное количество взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Всего с начала работ по разминированию обнаружено и обезврежено 11 346 единиц ВНП", - говорится в сообщении.

Детали

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины уже осуществили 1415 привлечений и обследовали:

· 922,2 га территории;

· 125 объектов;

· 339,1 км дорог;

· 260,3 км ЛЭП;

· 19,7 км газопровода;

· 60 км ж/д путей;

· 598 домохозяйств.

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