В Херсонской области уже обезврежено более 11 тысяч боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. На деоккупированных территориях Херсонской области уже обезврежено более 11 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"Пиротехники, сантиметр за сантиметром, обследуют освобожденные территории Херсонщины и обнаруживают невероятное количество взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Всего с начала работ по разминированию обнаружено и обезврежено 11 346 единиц ВНП", - говорится в сообщении.
Детали
Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины уже осуществили 1415 привлечений и обследовали:
· 922,2 га территории;
· 125 объектов;
· 339,1 км дорог;
· 260,3 км ЛЭП;
· 19,7 км газопровода;
· 60 км ж/д путей;
· 598 домохозяйств.