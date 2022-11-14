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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Херсонській області запроваджено тимчасову заборону на користування водним транспортом

У Херсонській області запроваджено тимчасову заборону на користування водним транспортом

Київ • УНН

 • 247041 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що на території Херсонської області запроваджено тимчасову заборону на користування водним транспортом, передає УНН.

 

Цитата

"Повідомляю, що протягом 13–19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У Херсонській області розірвуть договори зі вчителями-колаборантами.

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