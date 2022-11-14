У Херсонській області запроваджено тимчасову заборону на користування водним транспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що на території Херсонської області запроваджено тимчасову заборону на користування водним транспортом, передає УНН.
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"Повідомляю, що протягом 13–19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту", - йдеться в повідомленні.
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