В Херсонской области введен временный запрет на пользование водным транспортом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что на территории Херсонской области введен временный запрет на пользование водным транспортом, передает УНН.
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"Сообщаю, что в течение 13–19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта", - говорится в сообщении.
Напомним
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