В Херсонской области введен временный запрет на пользование водным транспортом

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"Сообщаю, что в течение 13–19 ноября на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним

В Херсонской области расторгнут договоры с учителями-коллаборантами.