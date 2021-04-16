У Херсонській області послаблюють карантин

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Члени регіональної комісії з питань ТЕБ та НС на чолі з головою облдержадміністрації Сергієм Козирем обговорили епідемічну ситуацію в області та вжиття додаткових заходів щодо запобігання поширенню COVID-19.

За результатами обговорення комісією прийнято ряд рішень, зокрема, дозволено роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1 — 4 та 11 класів. Непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування відновлять роботу з дотриманням протиепідемічних норм.

Також продовжить функціонувати карантинний блокпост на стаціонарному посту поліції “Консул”.

Крім того, в області продовжать патрулювання COVID-патрулі з метою контролю за виконанням суб’єктами господарювання та населенням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо

У Львові посилений карантин продовжили до 4 травня. В Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 квітня, — 17,5 тисячі, найбільша цифра з початку тижня. Високий показник летальних випадків за добу — 438. Госпіталізацій дещо більше, ніж учора — понад 4,3 тисячі.