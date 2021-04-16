В Херсонской области ослабляют карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Херсонской области решить снять некоторые карантинные ограничения, действовавшие с 8 апреля. Об этом говорится на сайте ОГА, пишет УНН.
Детали
Члены региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во главе с председателем облгосадминистрации Сергеем Козырем обсудили эпидемическую ситуацию в области и принятия дополнительных мер по предотвращению распространения COVID-19.
По результатам обсуждения комиссией принято ряд решений, в частности, разрешено работу учреждений дошкольного образования, учреждений общего среднего образования для учащихся 1 — 4 и 11 классов. Непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания возобновят работу с соблюдением санитарных норм.
Также продолжит функционировать карантинный блокпост на стационарном посту полиции “Консул”.
Кроме того, в области продолжат патрулирование COVID-патрули с целью контроля за выполнением субъектами хозяйствования и населением противоэпидемических мероприятий.
Напомним
Во Львове усиленный карантин продлили до 4 мая. В Украине зафиксировано уже 1921000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, — 17,5 тысячи, самая большая цифра с начала недели. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 438. госпитализаций несколько больше, чем вчера — более 4,3 тысячи.