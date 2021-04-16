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Посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня

Посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Львові посилений карантин продовжили до 4 травня. Відповідне рішення винесла комісія з надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня", - повідомив Садовий.

Деталі

Він також повідомив деталі рішення комісії, які все ж дають певні послаблення:

- з понеділка 19 квітня за парти повертаються учні 1-4 класів
- з 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом;
- також починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування;

Він також наголосив, що все це зі строгим дотриманням усіх карантинних вимог!

"Порушників закриємо в той же день", - наголосив міський голова.

Додамо

Також Садовий повідомив, що сьогодні міські лікарні завантажені на 63%.

"Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у важкому стані.

Не нехтуйте карантинними правилами", - резюмував міський голова.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 квітня, - 17,5 тисячі, найбільша цифра з початку тижня. Високий показник летальних випадків за добу - 438. Госпіталізацій дещо більше, ніж учора - понад 4,3 тисячі.

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