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Усиленный карантин во Львове продлили до 4 мая

Усиленный карантин во Львове продлили до 4 мая

Киев  •  УНН

 • 17005 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во Львове усиленный карантин продлили до 4 мая. Соответствующее решение вынесла комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщил городской голова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая", - сообщил Садовый.

Детали

Он также сообщил детали решения комиссии, которые все же дают определенные послабления:

- с понедельника 19 апреля за парты возвращаются ученики 1-4 классов
- с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельному протоколу;
- также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания;

Он также отметил, что все это со строгим соблюдением всех карантинных требований.

"Нарушителей закроем в тот же день", - отметил городской голова.

Добавим

Также Садовый сообщил, что сегодня городские больницы загружены на 63%.

"Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии.

Не пренебрегайте карантинными правилами", - резюмировал мэр.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 1921000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, - 17,5 тысячи, самая большая цифра с начала недели. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 438. Госпитализаций несколько больше, чем вчера - более 4,3 тысячи.

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