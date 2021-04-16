Усиленный карантин во Львове продлили до 4 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во Львове усиленный карантин продлили до 4 мая. Соответствующее решение вынесла комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщил городской голова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая", - сообщил Садовый.
Детали
Он также сообщил детали решения комиссии, которые все же дают определенные послабления:
- с понедельника 19 апреля за парты возвращаются ученики 1-4 классов
- с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельному протоколу;
- также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания;
Он также отметил, что все это со строгим соблюдением всех карантинных требований.
"Нарушителей закроем в тот же день", - отметил городской голова.
Добавим
Также Садовый сообщил, что сегодня городские больницы загружены на 63%.
"Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии.
Не пренебрегайте карантинными правилами", - резюмировал мэр.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 1921000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 апреля, - 17,5 тысячи, самая большая цифра с начала недели. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 438. Госпитализаций несколько больше, чем вчера - более 4,3 тысячи.