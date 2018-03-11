У Херсонській області невідомі в камуфляжній формі побили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У селі Нова Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області невідомі в камуфляжній формі побили 20-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Повідомляється, що інцидент стався в ніч з 8 на 9 березня біля одного з розважальних закладів населеного пункту.
"Поліцейські попередньо встановили, що за вказаною адресою сталася бійка, в результаті якої невідомі у комуфляжній формі нанесли потерпілому ушкодження. Слідством відпрацьовується версія про можливу причетність до даного кримінального правопорушення військовослужбовців військової частини, яка дислокується у с. Нова Збур’ївка", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".
Нагадаємо, у Національній гвардії України перевіряють інформацію про ДТП за участю свого бійця.