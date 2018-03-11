В Херсонской области неизвестные в камуфляжной форме избили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В селе Новая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области неизвестные в камуфляжной форме избили 20-летнего мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта возле одного из развлекательных заведений населенного пункта.
"Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения. Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовного преступления военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
Напомним, в Национальной гвардии Украины проверяют информацию о ДТП с участием своего бойца .