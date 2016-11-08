У Херсоні відкрили оновлений притулок для собак
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Херсоні відкився оновлений притулок для бездомних собак. Про це кореспонденту УНН повідомила заступник директора КП “Гарантія” Анастасія Шийко.
“У нас був притулок. Але там не було нормальної каналізації, води, світла. Зараз його оновили. Там поміняли труби, зробили світло, підготували ветеринарний кабінет, обладнали територію для вигулу собак. У нас працює ветеринар. Встановлено нові вольєри”, — повідомила А. Шийко.
Наразі у притулку утримуються 65 собак, але він розрахований на понад 100 тварин.
“Це як перевалочна база. Ми забираємо собак з вулиці. Ветеринар їх оглядає, щоб собака не була хвора, якщо потрібно — лікує. 7 днів ми спостерігаємо, веземо на стерилізацію, кліпсуємо. У кожної собаки номер, так ми можемо спостерігати за твариною. Після операції собака ще знаходиться під наглядом ветеринара. Потім ми їх відпускаємо. Упор робимо на сучок, щоб, щоб контролювати їхню чисельність”, — розповіла А.Шийко.
За різними підрахунками в Херсоні приблизно близько 1 тис. 500 бездомних собак. За словами волонтерів, їхня кількість збільшується, тому що люди часто їх часто виганяють на вулицю.
Притулок знаходиться по вулиці Бурназян, 14А.