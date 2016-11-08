В Херсоне открыли обновленный приют для собак
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Херсоне открыли обновленный приют для бездомных собак. Об этом корреспонденту УНН сообщила заместитель директора КП "Гарантия" Анастасия Шийко.
"У нас был приют. Но там не было нормальной канализации, воды, света. Сейчас его обновили. Там поменяли трубы, сделали свет, подготовили ветеринарный кабинет, оборудовали территорию для выгула собак. У нас работает ветеринар. Установлены новые вольеры", - сообщила А.Шийко.
Сейчас в приюте содержатся 65 собак, но он рассчитан на более чем 100 животных.
"Это как перевалочная база. Мы забираем собак с улицы. Ветеринар их осматривает, чтобы собака не была больна, если нужно - лечит. 7 дней мы наблюдаем, везем на стерилизацию, клипсуем. У каждой собаки номер, так мы можем наблюдать за животным. После операции собака еще находится под наблюдением ветеринара. Потом мы их отпускаем. Упор делаем на сучек, чтобы контролировать их численность", - рассказала А.Шийко.
По разным подсчетам в Херсоне примерно около 1 тыс. 500 бездомных собак. По словам волонтеров, их количество увеличивается, так как люди часто их выгоняют на улицу.
Приют находится по улице Бурназян, 14А.