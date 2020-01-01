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У Херсоні в новорічну ніч горіло два балкони багатоповерхівки

У Херсоні в новорічну ніч горіло два балкони багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч в Херсоні сталася пожежа на двох балконах багатоповерхівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Так, 31 грудня о 23:15 до рятувальників надійшла інформація про те, що горить балкон та житлова кімната квартири на 8 поверсі багатоповерхівки по вулиці 28-ї Армії.

“По прибуттю надзвичайники побачили, що полум’я вже перекинулось на балкон 9-го поверху. Локалізували загорання о 23:38 і повністю ліквідували о 1:15. Площа пожежі двох балконів склала 30 кв. м. З мешканців багатоквартирного будинку ніхто не постраждав. Господарів квартири з 8-го поверху на той момент не було вдома. Ймовірна причина загоряння — випадкове попадання піротехнічного виробу”, — йдеться повідомленні.

Нагадаємо, в гуртожитку Одеського національного політехнічного університету сталося загорання матрацу в кімнаті на 5-му поверсі, було евакуйовано понад 50 осіб.

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