В Херсоне в новогоднюю ночь горело два балкона многоэтажки

Так, 31 декабря в 23:15 к спасателям поступила информация о том, что горит балкон и жилая комната квартиры на 8 этаже многоэтажки по улице 28-й Армии.

“По прибытию чрезвычайники увидели, что пламя уже перекинулось на балкон 9-го этажа. Локализовали возгорание в 23:38 и полностью ликвидировали в 1:15. Площадь пожара двух балконов составила 30 кв. м. С жильцов многоквартирного дома никто не пострадал. Хозяев квартиры с 8-го этажа на тот момент не было дома. Предполагаемая причина возгорания — случайное попадание пиротехнического изделия”, — говорится сообщении.

Напомним, в общежитии Одесского национального политехнического университета произошло возгорание матраса в комнате на 5-м этаже, были эвакуированы более 50 человек.