У Херсоні та передмістях протягом доби було чутно прильоти ракет, у регіоні тривають пожежі - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Херсоні та у передмістях протягом доби було чутно прильоти ракет. Внаслідок активних бойових дій у регіоні вирують пожежі. Про це повідомляється у зведенні з ОДА за добу, інформує УНН.
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«Херсонщина: у Херсоні та у передмістях було чутно прильоти ракет. На території області тривають пожежі, спричинені бойовими діями. Критична ситуація залишається у Бериславському та Каховському районах. Стабільно тяжко жителям Нововоронцовської, Високопільської, Великоолександрівської, Калинівської, Станіславської громад», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За попередньою інформацією, у Херсоні побільшало поліцейських авто. Самі окупанти заявили, що посилюють поліцейсько-адміністративний режим. Надходять повідомлення про викрадення людей.
Доповнення
Як вказує британська розвідка, контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у бойових діях у Херсонському регіоні.