У Херсоні та передмістях протягом доби було чутно прильоти ракет, у регіоні тривають пожежі - ОДА

Цитата



«Херсонщина: у Херсоні та у передмістях було чутно прильоти ракет. На території області тривають пожежі, спричинені бойовими діями. Критична ситуація залишається у Бериславському та Каховському районах. Стабільно тяжко жителям Нововоронцовської, Високопільської, Великоолександрівської, Калинівської, Станіславської громад», - ідеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, у Херсоні побільшало поліцейських авто. Самі окупанти заявили, що посилюють поліцейсько-адміністративний режим. Надходять повідомлення про викрадення людей.

Доповнення

Як вказує британська розвідка, контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у бойових діях у Херсонському регіоні.