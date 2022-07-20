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В Херсоне и пригородах в течение суток были слышны прилеты ракет, в регионе продолжаются пожары - ОГА

Киев • УНН

 • 104710 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Херсоне и в пригородах в течение суток были слышны прилеты ракет. В результате активных боевых действий в регионе бушуют пожары. Об этом сообщается в сводке из ОГА за сутки, сообщает УНН.

Цитата

«Херсонская область: в Херсоне и в пригородах были слышны прилеты ракет. На территории области продолжаются пожары, вызванные боевыми действиями. Критическая ситуация остается в Бериславском и Каховском районах. Стабильно тяжело жителям Нововоронцовской, Высокопольской, Великоалександровской, Калиновской, Станиславской громадах», – говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, в Херсоне увеличилось количество полицейских авто. Сами оккупанты заявили, что усиливают полицейско-административный режим. Поступают сообщения о похищении людей.

Дополнение 

По данным британской разведки, контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в боевых действиях в Херсонском регионе

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