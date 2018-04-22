У Херсоні СБУ викрила лабораторію з виготовлення амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили в Херсоні нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“Незаконне виробництво психотропів організували двоє мешканців обласного центру в орендованій квартирі одного із зловмисників. Ділки збували „товар“ на території Херсонської та Миколаївської областей і намагалися створити власну мережу наркодилерів”, — йдеться в повідомленні.
За оперативною інформацією, наркоділки щомісяця отримували від продажу психотропних речовин близько 100 тисяч гривень.
Обох зловмисників оперативники затримали на одній з вулиць Херсона при спробі збуту чергової партії амфетаміну вагою тридцять грамів.
Як повідомляв УНН, СБУ затримала російського шпигуна, який працював на підприємстві Міноборони.