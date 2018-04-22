В Херсоне СБУ разоблачила лабораторию по изготовлению амфетамина

“Незаконное производство психотропных организовали двое жителей областного центра в арендованной квартире одного из злоумышленников. Дельцы сбывали „товар“ на территории Херсонской и Николаевской областей и пытались создать собственную сеть наркодилеров”, — говорится в сообщении.

По оперативной информации, наркодельцы ежемесячно получали от продажи психотропных веществ около 100 тысяч гривен.

Оба злоумышленников оперативники задержали на одной из улиц Херсона при попытке сбыта очередной партии амфетамина весом тридцать граммов.

Как сообщал УНН, СБУ задержала российского шпиона, работавшего на предприятии Минобороны.