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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне СБУ разоблачила лабораторию по изготовлению амфетамина

Киев • УНН

 • 10544 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсоне нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Херсоне СБУ разоблачила лабораторию по изготовлению амфетамина

“Незаконное производство психотропных организовали двое жителей областного центра в арендованной квартире одного из злоумышленников. Дельцы сбывали „товар“ на территории Херсонской и Николаевской областей и пытались создать собственную сеть наркодилеров”, — говорится в сообщении.

По оперативной информации, наркодельцы ежемесячно получали от продажи психотропных веществ около 100 тысяч гривен.

Оба злоумышленников оперативники задержали на одной из улиц Херсона при попытке сбыта очередной партии амфетамина весом тридцать граммов.

Как сообщал УНН, СБУ задержала российского шпиона, работавшего на предприятии Минобороны.

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