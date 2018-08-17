У Херсоні обвалився балкон: постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Жінка травмувалася у Херсоні через руйнування будівельних конструкцій з тераси. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Херсонській області, передає УНН.
"16 серпня о 21:33 до рятувальників м. Херсона надійшло повідомлення про те, що у житловому будинку на вул. Театральній внаслідок руйнування будівельних конструкцій з тераси даху 3-го поверху в приміщення 2-го поверху провалилася жінка 1984 року народження", - йдеться в повідомленні.
Медики оглянули постраждалу, після чого рятувальники на м’яких ношах доставили її до карети швидкої допомоги.
"Попередньо медики констатували у постраждалої травму спини. Стан жінки оцінюється як середньої тяжкості", - уточнили рятувальники.
У відділі комунікації обласної поліції УНН повідомили, що подія сталася в будівлі старого спорудження. Зазначено, що жінка вийшла на балкон, тоді на підлозі пішла тріщина, і жінка впала.
Нагадаємо, у місті Першотравенськ Дніпропетровської області чоловік застряг між балконами будинку.