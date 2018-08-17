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В Херсоне обвалился балкон: пострадала женщина

Киев • УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Женщина получила травму в Херсоне из-за разрушения строительных конструкций с террасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области, передает УНН.

В Херсоне обвалился балкон: пострадала женщина

"16 августа в 21:33 к спасателям г. Херсона поступило сообщение о том, что в жилом доме на ул. Театральной вследствие разрушения строительных конструкций с террасы крыши 3-го этажа в помещение 2-го этажа провалилась женщина 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Медики осмотрели пострадавшую, после чего спасатели на мягких носилках доставили ее в карету скорой помощи.

"Предварительно медики констатировали у пострадавшей травму спины. Состояние женщины оценивается как средней тяжести", - уточнили спасатели.

В отделе коммуникации областной полиции УНН сообщили, что происшествие случилось в здании старой постройки. Отмечено, что женщина вышла на балкон, тогда на полу пошла трещина, и женщина упала.

Напомним, в городе Першотравенск Днепропетровской области мужчина застрял между балконами дома.

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