В Херсоне обвалился балкон: пострадала женщина

"16 августа в 21:33 к спасателям г. Херсона поступило сообщение о том, что в жилом доме на ул. Театральной вследствие разрушения строительных конструкций с террасы крыши 3-го этажа в помещение 2-го этажа провалилась женщина 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Медики осмотрели пострадавшую, после чего спасатели на мягких носилках доставили ее в карету скорой помощи.

"Предварительно медики констатировали у пострадавшей травму спины. Состояние женщины оценивается как средней тяжести", - уточнили спасатели.

В отделе коммуникации областной полиции УНН сообщили, что происшествие случилось в здании старой постройки. Отмечено, что женщина вышла на балкон, тогда на полу пошла трещина, и женщина упала.

Напомним, в городе Першотравенск Днепропетровской области мужчина застрял между балконами дома.